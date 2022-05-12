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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير منظومة إس-300 ومواقع قيادة أوكرانية ومستودعي ذخيرة

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، ايغجر كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي قصف، اليوم الخميس، أربعة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية ومستودعي ذخيرة بصواريخ عالية الدقة، فضلا عن تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300".


وقال كوناشينكوف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /سبوتنيك/ على نشرتها باللغة الإنجليزية - إن "الصواريخ المحمولة جوا عالية الدقة للقوات الجوية الروسية أصابت أربعة مواقع قيادة و34 نقطة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في منطقة نوفجورود - سيفيرسكي بمنطقة تشيرنيهيف خلال النهار"، مشيراً إلى أنه نتيجة الضربات قتل أكثر من 320 قوميا أوكرانيا وتم تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية".


وأضاف "خلال اليوم، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية أربعة مواقع قيادة، و38 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية، وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار أمريكي الصنع في منطقة خاركوف".


وأشار إلى أن وحدات المدفعية قصفت 14 مركز قيادة وسبع وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار و358 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية..كما تم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300" بالقرب من بلدة دولينا بمنطقة خاركيف ونتيجة الضربات، قُتل أكثر من 170 قوميا، وتم تعطيل 41 وحدة من المعدات العسكرية.


وقال:" بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 164 طائرة، و125 مروحية، و827 طائرة بدون طيار، و304 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و3022 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و366 راجمة صواريخ، و1479 مدفعية وهاون، بالإضافة إلى 2832 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".


وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير الماضي، عمليتها في دونباس التي تقول إنها لحماية حماية السكان من اعتداءات القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية ايغجر كوناشينكوف سلاح الجو الروسي س-300

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