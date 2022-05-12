دا حال الكرة بأفريقيا..سيد عبد الحفيظ: نصعد أولا ثم نتحدث عن النهائي..فيديو

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اختيار المغرب لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بملعب مركب محمد الخامس.

ويقترب الأهلي والوداد المغربي من الصعود للنهائي، وهو الأمر الذي يراه المارد الأحمر مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال عبدالحفيظ في فيديو تم بثه على صفحة الأهلي عبر "فيسبوك:"نلعب مباراة وفاق سطيف كأنها المباراة الأولى؛ لأن كرة القدم يمكن أن يحدث بها أي شيء لذا يجب علينا التركيز الشديد".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي:"في مباراة الذهاب قدمنا أداء جيدا وأهدرنا العديد من الفرص والطرد المستحق ساعدنا خلال اللقاء".

وأكمل: "تعامل إدارة الوفاق معنا على أعلى مستوى، إضاءة الملعب لم تكن جيدة بالأمس، واليوم وفروا لنا ملعبا أفضل بكثير، وهذا رد فعل لما قمنا به في مصر، والعلاقات جيدة جدًا بين الفريقين".

وعن نهائي إفريقيا قال:" نصعد أولا ثم نتحدث عن النهائي ولكن هذا حال الكرة في إفريقيا".

وفاز الأهلي على وفاق سطيف بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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