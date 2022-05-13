شريف كراوية: اختبار حساسية قبل أشعة صبغة العين ليس موجودا بالبروتوكولات العالمية

علق الدكتور شريف كراوية أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد البحوث، على وفاة مارينا صلاح ضحية الخطأ الطبي بسبب الحساسية المفرطة.



وقال خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة "المذاع على قناة الاولى، أنه حدث كلام كثير بعد وفاة مارينا صلاح ضحية الخطأ الطبي بضرورة عمل اختبار حساسية قبل استخدام أشعة قاع عين بالصبغة وهذا ليس موجود في البروتوكولات العالميه لكن المهم هو أن الطبيب لا بد أن يكون على وعى كامل بأشكال وإنماط حدوث الحساسية المفرطة من صبغة الفلورسين وكذالك المضادات الحيويه .



وأضاف ، أن اختبارات الحساسية قد تثبت أن المريض لديه حساسية مفرطه ونكتشف عكس ذالك لذا يتوقف الأطباء عن عمل اختبار حساسية للمريض قبل استخدام الصبغه لذا يقوم الطبيب بسؤال المريض عن تعرضه للحساسية من بعض المواد ام لأ.





وأوضح أنه يجب على المستشفى أو مركز الفحص أنه يجب وجود كل الادويه والعلاجات التي تعالج صدمه الحساسية من الصبغه وهى معروفه ويجب وجود مصدر اوكسجين ومحاليل وريديه لتعويض هبوط الضغط .

وتابع يجب أن يكون هناك فريق تدخل طواريء لا يقل عن ٥ أعضاء يتدخل في الحالات الحرجة جاهز وكل شخص منهم له وظيفه محددة لإنقاذ حياة المريض