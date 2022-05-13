محمد صبحي رفض الزمالك رغم العرض المقدم إليه بـ8 ملايين في الموسم



كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رفض محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار إلى صفوف فاركو، العودة للفريق الأبيض في الموسم المقبل.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، محمد صبحي رفض بشكل نهائي العودة إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل بشكل نهائي.



وأوضح شبانة، الزمالك رفع عرضه للحارس إلى 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد لكن صبحي لن يعود إلى الزمالك بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو لن يتحقق مع الزمالك ورغبته في الاستمرار بالمستطيل الأخضر حتى يضمن مكانه في المنتخب الوطني.



وأتم شبانة، صبحي أبلغ مسئولو الزمالك بقرارهم النهائي بعدم العودة وأبدى موافقته لمسئولي فاركو على تفعيل بند الشراء النهائي.