توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 13-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 13- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.

برج الثور

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.

عاطفيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالقلق وتساورك الشكوك وعليك ألا تتسرع في انفعالاتك

برج الجوزاء

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزل الحب يجعلك متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

مهنيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض

برج السرطان

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل المشكلات التي تواجهك.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تعتمد اللباقة مع الأحباب ومع المحيطين بك

برج الأسد

مهنيا: القمر في وضع داعم يساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك تنجح في اختيار كلمات مؤثرة تقترب بها ممن تحب.

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال ويسلط الضوء على المال والأعمال وبعض الالتزامات، وعليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

عاطفيا: قد تشعر اليوم ببعض التشوش ويطالبك الفلك بألا تغامر أو تتورط في أقوال أو وعود غير مدروسة

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك، وتتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الزملاء أو الأصحاب ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.

عاطفيا: رغم شعورك بالتشوش والتمرد.. حاول أن ترضى بما يستطيع أن يقدمه لك الطرف الآخر كي تسعد بحياتك.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس في منزل العمل مما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

عاطفيا وماليا: اليوم ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة عاطفية أو مالية غير محسوبة العواقب.

برج الدلو

عاطفيا وماليا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

مهنيا: اليوم مناسب لمواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة.

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويطالبك ذلك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك ولا تغامر.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم راجع أقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود غير مدروسة إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن حولك.برج