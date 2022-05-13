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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 13-5-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 13-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 13- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.

برج الثور
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.
عاطفيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالقلق وتساورك الشكوك وعليك ألا تتسرع في انفعالاتك

برج الجوزاء
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزل الحب يجعلك متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض

برج السرطان
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل المشكلات التي تواجهك.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تعتمد اللباقة مع الأحباب ومع المحيطين بك

برج الأسد
مهنيا: القمر في وضع داعم يساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك تنجح في اختيار كلمات مؤثرة تقترب بها ممن تحب.

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال ويسلط الضوء على المال والأعمال وبعض الالتزامات، وعليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.
عاطفيا: قد تشعر اليوم ببعض التشوش ويطالبك الفلك بألا تغامر أو تتورط في أقوال أو وعود غير مدروسة

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك، وتتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الزملاء أو الأصحاب ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.
عاطفيا: رغم شعورك بالتشوش والتمرد.. حاول أن ترضى بما يستطيع أن يقدمه لك الطرف الآخر كي تسعد بحياتك.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس في منزل العمل مما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.
عاطفيا وماليا: اليوم ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة عاطفية أو مالية غير محسوبة العواقب.

برج الدلو
عاطفيا وماليا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.
مهنيا: اليوم مناسب لمواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة.

برج الحوت 
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويطالبك ذلك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك ولا تغامر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم راجع أقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود غير مدروسة إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن حولك.برج 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل اليوم الجمعة 13- 5- 2022 برج الثور

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