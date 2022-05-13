يساعد في إنقاص الوزن.. 5 خرافات عن فوائد شرب الماء

"هل شرب الماء يساعد في إنقاص الوزن" ، "إن شرب الماء الدافئ يذيب الدهون العنيدة بالفعل" ، "كلما شربت المزيد من الماء ، زادت سرعة فقدان الوزن"، كم مرة سمعت عن هذه الادعاءات بشأن الماء؟ لا تعد ولا تحصى بالتأكيد!.



الماء بلا شك عجب ونعمة للبشر، الماء أمر حيوي لوجود الإنسان، تتطلب أجسامنا الماء ليعمل بشكل صحيح، يساعد الماء على تطهير الجسم من المواد السامة والفضلات، ينظم الماء الأداء العام للجسم.



لكن كيفية تأثيره على وزننا يحتاج إلى مزيد من الملاحظة والمعرفة أكثر مما يطالب به الكثيرون.



فيما يلي بعض الخرافات والحقائق عن الماء وتأثيره على إنقاص الوزن:



-الخرافة: الماء يساعد في إنقاص الوزن

الماء نفسه ليس له أي خاصية لفقدان الوزن، يساعد الماء على إنقاص الوزن عندما يقترن بأعشاب وتوابل مختلفة تحتوي على المركبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

عندما يتم استبدال الماء بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، فإنه يحسن الصحة ويقلل من الوزن لدى الفرد ؛ ولكن هنا المشروبات المحتوية على الكافيين هي الجناة.



-الخرافة: شرب الكثير من الماء جيد

لا ليست كذلك. المبالغة في أي شيء له تأثير سلبي، إذا كنت تشرب من الماء أكثر مما يستخدمه جسمك فقد تعاني من حالة تسمى تسمم الماء. في هذه الحالة ، ينخفض مستوى الصوديوم في الجسم، يمكن أن تكون المستويات المنخفضة من الصوديوم في الجسم قاتلة أيضًا.



-الخرافة: 8 أكواب من الماء ضرورية لفقدان الوزن

في حين أن هذا يحمل بعض الحقيقة ، عادة ما تختلف قدرة الماء لدى الأشخاص، هناك أشخاص يتعاملون مع 6 أكواب من الماء ثم هناك أشخاص يشربون أكثر من 8 أكواب من الماء في اليوم.

لذلك من الأفضل أن تدع عطشك يرشدك عندما تريد شرب الماء.



-الحقيقة: الماء يحد من الشهية

نعم، الماء يملأ الطبيعة، يُنصح الأشخاص الذين يشرعون في رحلات إنقاص الوزن بشرب الماء قبل الوجبات لأنه يمكن أن يساعد في تقليل حجم الوجبة.



-تناول الماء والترطيب

كثير منا يخلط بين تناول الماء والترطيب، الماء ضروري للجسم، من خلال تناول الماء نقدم الترطيب للجسم.

في حين أن هناك قاعدة معيارية لاستهلاك الماء ، فإن معظم الأشخاص يشربون الماء بناءً على احتياجاتهم.

هناك عدة طرق للحصول على الماء بخلاف شرب كوب من الماء: تناول الفواكه مثل البطيخ التي تحتوي على الكثير من الماء ، وسلطة الخيار والطماطم التي تتكون من الكثير من الماء.



وفقًا لإرشادات المجلس الهندي للبحوث الطبية بشأن النظام الغذائي للهنود ، يجب أن يشرب البالغ الطبيعي الأصحاء 2 لترًا من الماء يوميًا، يمكن أن يرتفع هذا خلال موسم الصيف وأيضًا عند ممارسة أي نشاط قوي.

المصدر: timesofindia