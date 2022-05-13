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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد ناجي قمحة: الحوار الوطني جزء من المبادرات الرئاسية

ناجي قمحة
ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ الحوار الوطني مبادرة كريمة من الأسرة المصرية، إذ أنها جزء من المبادرات الرئاسية العديدة التي تستهدف النهوض بالمجتمع المصري ككل، ومن المقرر أن يتضمن الحوار كل القوى والفئات الممثلة للشعب المصري. 


وأضاف قمحة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الأحزاب السياسية في أكثر من مناسبة، بالالتحام بالشارع ولعب أدوار أقوى، حيث كان حريصا على إبراز دور كل مكونات الوطن، في أكثر من حديث، وطالب أن يكون المجتمع المدني متصدر المشهد مع الدولة. 


وتابع، أن الدولة تحتاج إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ومن هنا جاءت مبادرة الحوار الوطني، مشددًا على أنه حوار وطني وليس سياسي فقط، إذ أنّ هناك مكونات أخرى ينبغي تفهمها في المرحلة الحالية. 


وأكد، أن الدولة المصرية تواجه تحديات على الأصعدة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يتطلب حوارا جديا حول أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة ألا يكون المكون السياسي دافعا للخروج عن تقاليد الدعوة للحوار الوطني، وأوضح أنها أوسع بكثير من حصرها في المكون السياسي.


ولفت، إلى أنّ المبادرة الرئاسية دعوة لشحذ همم فئات الشعب المصري كافة للالتفاف على قضايا الوطن في هذه الوطن والوصول إلى أجندة عمل وطنية شاملة ومتكاملة بتوافق كل فئات الشعب من أجل النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، التي يعتبر أحد مكوناتها الالتفاف حول الدولة الوطنية والمصلحة القومية وتحديد مدى الثبات والتماسك المجتمعي ما يفسح المجال أمام تطوير حقيقي في العمل السياسي.
 

 

 

ناجي قمحة الحوار الوطني صباح الخير يا مصر السيسي

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