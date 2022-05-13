طارق لطفي: كنت بعمل مسلسل تاني وسيبته بعد ما سمعت شخصية خلدون

تحدث الفنان طارق لطفي، عن دوره فى مسلسل جزيرة غمام، قائلا: “يسعدني الحديث الجيد عن دوري وعن المسلسل بشكل عام.. وعملنا مجهود ووجدنا رد فعل جيد وهذا ما سشجعنا على المحاولة”.

وأضاف “لطفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “the show” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “أتمني من الله أن يدلني فى اختياراتي الصحيحة فى المسقبل أو جميع الطاقم الموجود فى المسلسل.. حيث أنهم كانوا مخلصين جدا فى هذا المسلسل".

وتابع: “تم العرض عليا شخصية خلدون من خلال تواجدي فى شركة إنتاج وكنت أقوم بمسلسل أخر.. وألتقيت بالمؤلف الخاص بالمسلسل وحكا ما يحدث للمنتج أمامي.. وقولتلهم أني هعمل برضو مسلسل غزيرة غمام”.