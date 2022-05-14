تنظيم لقاءات بين جامعة العريش والأجهزة التنفيذية للاستفادة من الخبرات البحثية

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في شمال سيناء ، أن الجامعة تسعي الي تنظيم لقاءات دورية مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ، للاستفادة من الموارد البشرية والخبرات البحثية المتواجدة بالجامعة تماشياً مع رؤية الدولة للاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وأشار الي ان الهدف ايضا تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الصناعة في توعية وتطوير المجتمع السيناوي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، واللجوء الي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية كأدوات حديثة في تحقيق التنمية المستدامة في شبه جزيرة سيناء.

التنمية المستدامة

وأكد الدمرداش ان هذه الخطوة تهدف الي تنفيذ توصيات مؤتمر شباب الباحثين الأول بجامعة العريش " التنمية المستدامة في سيناء – الواقع والمأمول" والتي جاء من بينها:

أهمية توطين المشاريع الصغيرة في المناطق الغير مأهولة مع توفير المرافق والخدمات العامة الضرورية تزامنا مع انشاء تجمعات سكنية جديدة في مناطق وسط سيناء لزيادة الرقعة الزراعية.



و العمل علي رفع كفاءة العمليات الخاصة بمعاملات ما بعد الحصاد لتقليل الهادر في محاصيل شمال سيناء الاستراتيجية.

علاوة علي استكمال مشروع تطوير بحيرة البردويل لرفع كفاءتها الانتاجية .

الي جانب توفير قروض ميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة المهتمة بعمليات التداول والتصنيع الخاصة بالأسماك، مع أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة أنشطة الصيد للحد من تلوث المسطحات المائية والصيد الجائر والتأثير السيء علي التوازن البيئي.

وأهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والمحدودة والاستخدام الأمثل لها عن طريق تكنولوجيا زراعية حديثة.