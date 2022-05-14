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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد شوبير: إحذر يا أهلي وحارس الوداد رجل مباراة بيتروأتليتكو

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير على مباراتي فريق الوداد البيضاوي المغربي ونظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

كان فريق الوداد المغربي تأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة بيترو أتليتكو الأنجولي ذهابا وإيابا بنتيجة 4- 2 في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

إحذر يا أهلي 

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه فى قناة أون تايم سبورت: الوداد المغربي في لقاء الذهاب أدى مباراة رائعة فى أنجولا وكان قريبا من زيادة غلة الأهداف فيما بيترو أتليتكو على ملعبه لم يؤدى بشكل جيد لكن فى لقاء الإياب في المغرب وهذا تحذير للنادى الأهلي بأن حارس الفريق الأنجولي لم يختبر على الإطلاق من قبل هجوم الفريق المغربي.

 

تابع: رضا تكناوتى حارس الوداد المغربى هو رجل المباراة حيث أنقذ هدفين خلال اللقاء وكان بالإمكان ان تخرج المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح بيترو أتليتكو لافتا إلى أن ما قدمه الفريق الأنجولى يعطى جرس إنذار أنه لا مستحيل فى كرة القدم.

 

أضاف: التوفيق صاحب الوداد المغربي فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى أنجولا لكن لم يحالف الحظ بيتروأتليتكو فى لقاء الإياب واستحق الفريق المغربي التأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

 

أكمل: تأهل الوداد المغربي وتهديد بيترو أتليتكو فى لقاء الإياب يعطى جرس إنذار للنادى الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف فى لقاء العودة ولا يعنى الفوز برباعية نظيفة فى القاهرة أن المارد الأحمر ضمن التأهل الى المباراة النهائية حتى لو أحرز الفريق ثمانية أهداف نظيفة يجب أن يأخذ الحيطة والحذر فى مباراة العودة.

 

أتم : على فريق النادى الأهلي أن يحترم المنافس كى يعبر إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا والتركيز داخل الملعب طيلة التسعين دقيقة لافتا إلى أن فريق الوداد بقيادة وليد الركراكى فى الشوط الثاني يلعب فى منتصف ميدانه ويعتمد على الكرة الطويلة والهجمة المرتدة وذلك منح بيترو أتليتكو السيطرة وتهديد مرمى الحارس المغربي.

 

وقال أيضا : فارق الخبرات للاعبي الوداد المغربي إلى جانب المساندة الجماهيرية والتحكيم كان أكثر من ممتاز ويؤخذ عليه عدم منحه البطاقة الصفراء الثانية للاعب الوداد المغربي يحي عطية بعد لمس الكرة يده لكن هذا لا يمكن أنيطلق عليه نظرية المؤامرة.

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