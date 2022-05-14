عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات العربية الشقيقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وكان الرئيس السيسي  قد توجه صباح اليوم الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة"..

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً  عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه للشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الامارات العربيه المتحده خليفة بن زايد دولة الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

موضوعات متعلقة

السيسي يقدم العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. صور

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق أولى القوافل الطبية "وصل الخير 2"

كان محبًا لمصر وصديقًا مخلصًا.. السيسي ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات

الرئيس يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية خاصة مقر القيادة الاستراتيجية

قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة مدينة جرجا الجديدة ونقل مساحات مملوكة للدولة

بقيادة السيسى.. إشادة برازيلية بالتنمية الشاملة فى مصر

ترشيحاتنا

أجندة الحكومة التنموية..تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. و التعاون الدولي تطلق مباحثات لإطلاق صناديق لدعم الاستثمار و الشراكة مع المؤسسات الإنمائية

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

نمبر وان.. محمد رمضان يروح لـ فيلمه الجديد

ياقوت: وزير العدل يفتتح غدا أحدث مقر للشهر العقاري يعمل بنظام vip بالعاشر من رمضان

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ