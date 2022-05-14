الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات العربية الشقيقة

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وكان الرئيس السيسي قد توجه صباح اليوم الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة"..

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه للشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.