التهاب في الفخذ.. التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح أمام تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح جناح فريق ليفربول.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسب شبكة “ بي إن سبورتس” في قنواتها الإنجليزية، فأن مصادر في ليفربول أكدت أن محمد صلاح يُعاني من التهاب في الفخذ.

وذكر مراسل الشبكة أن خروج محمد صلاح كان إجراء احترازيا حذر، حيث أنه لا يمكن المخاطرة في مثل تلك الأنواع من الإصابات، ما قد لا يلغي فرصه في اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا.