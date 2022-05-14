عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التهاب في الفخذ.. التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح أمام تشيلسي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح جناح فريق ليفربول.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسب شبكة “ بي إن سبورتس” في قنواتها الإنجليزية، فأن مصادر في ليفربول أكدت أن محمد صلاح يُعاني من التهاب في الفخذ.

وذكر مراسل الشبكة أن خروج محمد صلاح كان إجراء احترازيا حذر، حيث أنه لا يمكن المخاطرة في مثل تلك الأنواع من الإصابات، ما قد لا يلغي فرصه في اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. 

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول دوري ابطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي الاتحاد الانجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

موضوعات متعلقة

ليفاندوفسكي: مباراة اليوم قد تكون الأخيرة لي مع بايرن ميونخ

مرموش يشارك في بقاء شتوتجارت بـ الدوري الألماني.. وهبوط أرمينيا بينفيلد

لوكاكو أساسيًا في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

هازارد على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

ريال مدريد يرسل ليفانتي خارج الليجا الإسبانية بسداسية نظيفة

توتنهام يشعل الصراع على المركز الرابع في البريميرليج بثلاثية في شباك أرسنال

كاف: رفض طلبات الأهلي واتحاد الكرة باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس الحجر الزراعي : القمح الهندي أفضل من الروسي والأوكراني|فيديو

أجندة الحكومة التنموية..تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. و التعاون الدولي تطلق مباحثات لإطلاق صناديق لدعم الاستثمار و الشراكة مع المؤسسات الإنمائية

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

نمبر وان.. محمد رمضان يروح لـ فيلمه الجديد

ياقوت: وزير العدل يفتتح غدا أحدث مقر للشهر العقاري يعمل بنظام vip بالعاشر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ