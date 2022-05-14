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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عميد طب طنطا :قمنا باحتواء محاولة انتحار طالبة بالكلية ..فيديو

عميد طب طنطا
عميد طب طنطا

علق الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، على نشر الطالبة سارة شريف العسكري بوست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي تقول فيه أنها ستُقدم على الانتحار بتناولها 22 حباية مهدئة بهدف الانتحار، لخلافات مع وكيل كلية الطب بجامعة طنطا.
 
وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن مجلس كلية الطب بجامعة طنطا في جلسته الأخيرة حرص على الاطمئنان على سارة وعلى كل أبنائه الطلاب ومصلحتهم في إطار الاحترام والالتزام بالقيم والمبادئ الجامعية المتعارف عليها، وأوصى الطلاب بعدم الانسياق وراء أي منشورات وادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي مع التأكيد على اتباع الطرق الرسمية للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بالتواصل المباشر مع إدارة الكلية حفاظا على القيم والمبادئ في المجتمع الجامعي.
 
وأوضح عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أنه تم احتواء الطالبة سارة شريف في وجود وكلاء الكلية ومجموعة من رؤساء الأقسام ومراعاة كل الظروف المحيطة، والتأكيد على عدم اتخاذ إدارة الكلية أي إجراء قانوني حيالها حفاظًا على مستقبلها رغم ما نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا أبنائه الطلاب إلى ضرورة الالتزام ًبالقيم الجامعية الرصينة والالتزام بصحيح القانون المنظم للعمل الجامعي والذي لا يمكن لأحد مخالفته.

ووجه الطالبة سارة شريف حرصًا منه على مستقبلها بضرورة تقديمها طلب رسمي لإدارة الكلية لتأجيل امتحان الاند راوند للمادتين "التخدير والعظام"، حيث تم عرض الطلب على لجنة شوون الطلاب تمهيدًا لعرضه على مجلس الكلية لاتخاذ الرأي القانوني، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لاستقبال طلبات الأعذار المرضية يجب أن يكون في يوم الامتحان أو بحد أقصى ٤٨ ساعة بعد موعد الامتحان وفقًا لنص القانون.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة طنطا،  أن قرار التأجيل يرجع للإدارة الطبية في المقام الأول والتي تقوم بتوقيع الكشف الطبي، والكلية جهة تنفيذ فقط لما تقرره الإدارة الطبية بالجامعة.

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