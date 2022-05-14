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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دوبليرة في Game of Thrones تقاضي الشركة المنتجة بعد إصابتها خلال التصوير

Game of thrones
Game of thrones

قامت “الدوبليرة” كيسي مايكلز بمسلسل Game of Thrones، بمقاضاة الشركة المنتجة بسبب الإصابات التي تعرضت لها أثناء التصوير عام 2018.

 

وكانت قيمة مطالبة كيسي، حوالي 5 ملايين دولار، حيث تعرضت المؤدية لإصاباتها أثناء تصوير مشهد في الحلقة الثالثة، أثناء معركة وينترفيل.

 

يذكر أنه بشكل مفاجئ توفي أحد نجوم مسلسل "صراع العروش" Game Of Thrones، في منزله، ليلة عيد الميلاد عام ٢٠١٩.


فتوفي الممثل "اندرو دنبار" عن عمر ناهز الـ 30 عامًا، في منزله في مدينة بلفاست الايرلندية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية. 

وبالإضافة إلى دوره في مسلسل "جيم أوف ثرونس" قام بدور البطولة في Theon Greyjoy، كما أنه عمل أيضًا في برامج تلفزيونية ناجحة مثل Line Of Duty و Derry Girls خلال حياته المهنية.
 

Game of Thrones كيسي وينترفيل اندرو دنبار جيم أوف ثرونس

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