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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير من نويبع: أملي في الحياة كل يوم بيزيد

صدى البلد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام . 

 

وظهرت أسما شريف منير من نويبع، وعلقت قائلة: "أملي في الحياة كل يوم بيزيد اوعوا تفقدوا الأمل …صباح النور". 

 

وكانت أسما قد أشادت بمسلسل «البحث عن علا»، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده».

وأضافت: «تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها».

أسما شريف منير التواصل الاجتماعي انستجرام صور نور

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