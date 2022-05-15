فاكسيرا تكشف تفاصيل التعاقد مع شركة هندية لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.. فيديو

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا"، على خلفية تنفيذ وزارة الصحة اتفاقية للتعاون مع الهند في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، إن الاتفاقية تم عقدها مع أكبر مركز على مستوى العالم في تصنيع اللقاحات، والمسؤول عن انتاج 60% من انتاج العالم من اللقاحات.

وأضافت الدكتورة هبة والي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "الأخبار"، والمذاع على فضائية "دي ام سي "، أن توقيع الاتفاقية يضم نقل تكنولوجيا تصنيع ٨ لقاحات، عن طريق اطلاع وزير الصحة على كافة تكنولوجيات صناعة اللقاحات وضمها للاتفاقية، وهي اتفاقية مرحلية لنقل التكنولوجيا، وتشمل تدريب العاملين بالشركة على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

وأشارت "والي" إلى أن الاتفاقية تضم إرسال بعض الفرق الطبية للمصانع بالهند للتدريب للعمل، وعمل المزيد من الدورات التدريبية.

ولفتت " والي " إلى أن مصنع "فاكسيرا" يضم حاليا فريق هندي مكون من ٥ أعضاء لتدريب العاملين ، وتسريع إجراءات تنفيذ الاتفاقية .

ونوهت " والي " أن عملية نقل التكنولوجيا ليست عملية سهلة ، وتستهدف برامج تدريب مكثفة ، متابعة :" حريصون على نقل كافة الخطوات لان صناعة الدواء من الصناعات المعقدة .

