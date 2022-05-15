مدبولي: تسهيل إجراءات الشركات الناشئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، تنفيذا للرئيس السيسي نعمل على تسهيل إجراءات إجراءات الشركات الناشئة.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ، أن استثمارات القطاع الخاص تراجعت بسبب أزمة كورونا، والدولة ضخت استثمارات حكومية في مجالات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخفيض معدلات البطالة وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن نعمل على تيسيرات إجراءات التراخيص في مجال التعامل مع المستثمرين.