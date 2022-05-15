مركز القاهرة للدراسات: مؤتمر رئيس الوزراء بعث رسالة طمأنة للمواطنين

أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بمؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال عبدالمنعم السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الأحد، إن مؤتمر رئيس الحكومة بعث برسالة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري، مضيفا أن تحركات الحكومة سريعة وخاصة في أوقات الأزمات.

وأشار عبدالمنعم السيد، إلى أن القرارات الحكومية اليوم نقطة مضيئة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤتمر خرج بعدة قرارات في منتهى القوة والأهمية للاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.