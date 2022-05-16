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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: نرفض بيع عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك.. فيديو

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي

كشف خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أنه تم تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأضاف خالد زين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الشمس": مجلس إدارة الإسماعيلي يرفض بيع عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق لنادي الزمالك.

وأشار: “لا نقوم ببيع أي لاعب في فريق الإسماعيلي الموسم المقبل إلا في حالتين الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية الكبرى وتواجد البديل القوي له”.

وكشف خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي، أنه تم مضاعفة المكافآت الخاصة باللاعبين تحفيزا لتحسين وضع الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.  

وأوضح  زين أن مجلس إدارة الإسماعيلي يدعم الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل وحسني عبدربه، الذي يقدمون دور كبير برفع الحالة المعنوية والفنية للاعبين.

ونجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الإسماعيلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر على ستاد الإسماعيلية.


وافتتح باهر المحمدي، التهديف لصالح الإسماعيلي في مطلع الشوط الأول من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 13 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح الدراويش.

خالد زين النادي الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي نادي الزمالك حسنى عبدربه

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