البحوث الفلكية خسوف القمر يبدأ في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرا

خسوف القمر ظاهرة فلكية يترقبها جميع محبي الظواهر الفلكية فى جميع إنحاء دول العالم، وتحدث ظاهرة خسوف القمر اليوم ويرى هذا الخسوف فى مصر، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ، وخسوف القمر ويعرف إيضآ بـ باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الاكثر إبهارا.

يستعد علماء وباحثو المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي لرصد ومتابعة أول خسوف كلي للقمر في 2022، والتي تشهدها الكرة الأرضية يوم الإثنين المقبل، حيث يرى جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

وصرح الدكتور القاضي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن خسوف القمر يشاهد بدايتة فى مصر لانه فى اتجاه عكس الشروق وهذا مفيد للرصد، واضاف أن الخسوف يرى جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة، وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

واوضح أن خسوف القمر يبدأ أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

وأشار الدكتور جاد أن خسوف القمرالجزئي يبدأ عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين 16 مايو 2022م، مشيرا إلى أن عند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إلى أن عند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ، وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.

سيوة تسجل أكبر قيمة لـ خسوف القمر اليوم

وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

وأكد الدكتور رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية،أن المعهد ينظم يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابة لمتابعة خسوف القمر

ودعا جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة لرصد فاعليات ظاهرة خسوف القمر من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.

ويفتح المعهد، أبوابه للجمهور لمتابعة خسوف القمر اليوم الإثنين المقبل الموافق 16 مايو، كما سوف يتم رصد الظاهرة أيضا من خلال مرصد القطامية الفلكى التابع ايضا للمعهد.

جدير بالذكر انه قد قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد يوم الأثنين 16 مايو خسوف كلي للقمر، أن فى هذا اليوم يحدث خسوف كلي للقمر حيث يمر القمر عبر ظل الأرض ، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم الى اللون الأحمر

وأضاف تادرس، وانه لا يحدث كسوف الشمس ابدا إلا اذا كان القمر محاقا ، ولا يحدث خسوف القمر ابدا إلا اذا كان القمر بدرا.

وأوضح أستاذ الفلك، أن الخسوف سوف يكون مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا الغربية وغرب إفريقيا .

واشار أنه يمكن رؤية جزء ضئيل جدا من هذا الخسوف في مصر الساعة 4:45 صباحا حيث يكون القمر في أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة ، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف سوف لانراه حيث يكون القمر تحت الأفق حينذاك .