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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة طالبة أزهرية منعتها مشرفة المدينة الجامعية من حضور جنازة والدها

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع طالبات المدينة

شهدت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر ، واقعة منع إحدى الطالبات من حضور جنازة والدها - على حد وصف الطالبة - بالرغم من تقديم ما يفيد وفاة والدها.

وسلط موقع صدى البلد، الضوء على الواقعة بتفاصيلها التي روتها الطالبة صاحبة المشكلة .

قالت رزان طنطاوي، الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية قسم الجغرافيا جامعة الأزهر، أن شقيقتها بلغتها يوم الأربعاء الماضي الساعة العاشرة والنصف ليلا، بخبر وفاة والدها.

وأضافت رزان طنطاوي، أن مشرفة المدينة لم توافق على خروجها لحضور مراسم الدفن والعزاء لوالدها وهي من محافظة البحيرة ، وأصرت المشرفة على تقديم ما يفيد بحالة الوفاة ورقيا ، وهو الأمر الذي تم تقديمه بالفعل من خلال تصريح الدفن المستخرج من المستشفى الذي توفي فيها والد الطالبة، إلا أن المشرفة رفضت خروج الطالبة بعد ما تم تقديمه.

وتابعت الطالبة : كنت في حالة انهيار تام بسبب ما تعرضت له ، فوفاة والدي لم تفعل شئ مع المشرفة ولم تتعاون معها في أزمتها بل أصرت على منعها من الخروج إلا في تمام الساعة الخامسة صباحا ، وكان أهلها في انتظارها خارج المدينة.


وعبرت رزان طنطاوي ، عن غضبها لما رأته من مشرفة المدينة ، والتي أكدت أن ما حدث هو محض كذب منها وأن والدها توفي في الساعة الثانية فجرا ولذلك جعلتها تنتظر حتى الصباح للسماح لها بالخروج.

وأكدت الطالبة ، أنه لا توجد أي مشكلات لها في المدينة ولا تواجه مشكلة مع أشخاص ، وأنها تريد فقط من إدارة الجامعة أن تراعي حالات الطالبات وتلتمس لهن الأعذار في حالات الطوارئ مثل هذه الحالة ولا يتم التعامل بهذه الطريقة من المشرفات.

 

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المدينة الجامعية للطالبات جامعة الأزهر حضور جنازة رزان طنطاوي كلية الدراسات الإنسانية قسم الجغرافيا مراسم الدفن والعزاء

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