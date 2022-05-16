محمد صبحي: أرفض الاعتزال.. والإسماعيلي رماني برة النادي

قال محمد صبحي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي سابقًا، إنه يرفض الاعتزال بعد الرحيل عن النادي الإسماعيلي في شهر يناير الماضي.

وأكد محمد صبحي خلال استضافته في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "أنا بدون نادي وأتدرب مع إيسترن كومباني للحفاظ على لياقتي وأتدرب بشكل منتظم مع إيسترن كومباني وبشكر إدارة النادي والجهاز الفني بالكامل بقيادة علاء عبدالعال على سماحهم بالتدرب معهم".

وأضاف: "لدي أمل بالعودة بداية الموسم الإنضمام إلى نادي جديد في بداية الموسم المقبل، وأرفض أن اعتزال نهائيا".

وتابع: "علي أبو جريشة وعماد سليمان طلبوا اعتزالي، والإسماعيلي رماني برة النادي، وما حدث معي ضد مبادئ النادي".

وأتم: "المهندس يحيى الكومي تحدث معي ورفعت الحرج عنه وأبلغته بالرحيل في يناير".