اليوم.. الأهلى والاتحاد يتصارعان على لقب دوري سوبر السلة

تنطلق فى الثامنة مساء اليوم خامس مباريات نهائى دوري سوبر السلة بين الأهلى بقيادة الإسبانى أوجوستى بوش والاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعى وذلك فى مباراة فاصلة لتحديد هوية بطل دورى سوبر المحترفين للعبة بعد تعادلهما فى مجموع المباريات الأربع السابقة 2-2 .

وحقق الاتحاد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 86/77 قبل أن يعود الأهلي ويعادل النتيجة ويفوز في اللقاء الثاني 73/60 ثم يحقق الفوز فى المباراة الثالثة 63-60 .

ولكن عمالقة "زعيم الثغر " رفضوا التفريط فى اللقب بسهولة بالفوز فى المباراة الرابعة 85-75 لتصبح مباراة اليوم الخامسة هى الفيصل لحسم اللقب بين الفريقين.

ويعتمد الإسبانى بوش المدير الفنى للأهلى والمتوج باللقب الموسم الماضي مع الزمالك على العديد من اللاعبين مثل ايهاب امين وعمر طارق وعمرو الجندى وسيف سمير والأمريكي مايكل تومسون .

أما أحمد مرعى المدير الفنى المخضرم للاتحاد السكندرى يعتمد على خبرات اسماعيل احمد ويوسف شوشة وأحمد عادل دولا وبيبو وحاتم البحيرى

واتخذ اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة قرارا باستدعاء حكام أجانب لمباريات النهائي بعدما قدم الاهلى والاتحاد طلبا لاتحاد السلة باستقدام حكام أجانب على أن يتكفل الفريقان تكاليف استقدام الحكام فى المباريات الخمس .

وفى حالة فوز الأهلى ببطولة دورى محترفى السلة يكون قد سيطر على الألقاب هذا الموسم فى البطولات التي شارك بها بعد ان حقق الفوز بالبطولة العربية للانديه وبطولة منطقة القاهره وبطولة دورى المرتبط.