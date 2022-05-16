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أخبار البلد

وزير الطيران يتفقد المراحل النهائية لمشروع تطوير مطار سفنكس.. صور

وزير الطيران يتفقد
وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولى لمتابعة المراحل النهائية فى تنفيذ مشروع تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 1,2  مليون راكب سنويا .

رافق الوزير خلال جولته الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهم الملاح حسين سالم مدير مطار سفنكس .

وخلال الجولة تابع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير والإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمطار والتى وصلت إلى مراحلها النهائية وتشمل توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلي 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر  بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة لتبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون ومائتي ألف راكب سنويا .. 

كما تفقد الوزير صالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية ومنطقة الأسواق الحرة وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات .

ووجه وزير الطيران المدنى بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار، كما أكد على ضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات للمسافرين بما يضمن تحقيق الراحة والرفاهية لهم وضرورة الإهتمام بأعمال التجميل والتشجير بالمطار .

كما وجه الطيار محمد منار بالتوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة " الليد" بصالات المطار والمكاتب الإدارية ودراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة مبانى المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية

وفى نهاية جولته تقدم وزير الطيران المدنى بالشكر لجميع العاملين بمطار سفنكس والشركة المنفذة  لمشروع التطوير على جهودهم المتميزة 

وتستهدف أعمال تطوير  مطار سفنكس خدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة  وتنشيط "سياحة اليوم الواحد" نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة. 

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وزير الطيران مطار سفنكس

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