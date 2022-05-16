رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية مهنئا بن زايد: ثقة صادفت أهلها

هنأ الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه مقاليد الحكم فى الإمارات خلفا لفقيد الأمة العربية والإسلامية الراحل خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وأعرب هديب فى بيان صدر اليوم، عن تمنياته للقيادة الجديدة التوفيق والسداد والنجاح ومواصلة مسيرة التنمية التى أرسى أساسها وشيد بنيانها الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.



كما أكد هديب أن ثقة المجلس الأعلى للاتحاد فى اختيارهم الشيخ محمد بن زايد رئيسا للبلاد هى ثقة صادفت أهلها ليكون خير سلف لخير خلف لأن رئيس الإمارات الجديد يتمتع بسمعة طيبة وكبيرة كرجل دولة وله إسهامات كبيرة فى التطوير والعمران والتحديث التكنولوجي الذي شهدته الإمارات، كما أضاف هديب أن الإمارات ستشهد طفرة كبيرة على المستوى الدولى والإقليمى تستمر وتنمو مع القيادة الجديدة للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يوفق الشيخ محمد زايد آل نهيان لخدمة الإمارات وشعبها ومواصلة مسيرة التنمية، متمنيا للإمارات المزيد من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار.