محمد معوض: تعاهدنا على التتويج الإفريقي وأوفينا

أكد محمد معوض، لاعب فريق الكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية يمثل علامة فارقة في الموسم الحالي بعد غياب التوفيق في المشوار المحلي.

وأكد محمد معوض أن جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني تعاهدوا على التتويج بالبطولة قبل السفر إلى تونس، وهو ما نجح فيه الفريق وأوفى بالعهد في نهاية البطولة، رغم مواجهة فريق الترجي صاحب الخبرات الكبيرة في البطولات الإفريقية والمدعوم بعاملي الأرض والجمهور.

وأشار معوض إلى أن البطولة الإفريقية قوية وضمت العديد من المدارس المتنوعة، إلا أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في تونس، بعد أن تغلب على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.