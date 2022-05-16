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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 100 مليون.. تفاصيل إطلاق مبادرة سقيا الماء في 5 محافظات

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

كشف اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، تفاصيل الحملة التي تقوم بها جمعية الأورمان بالتوعية بأهمية المياه في المحافظات المختلفة.

وقال ممدوح شعبان، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن الأورمان تنظم حملات توعية بشأن أهمية مياه الشرب في خمس محافظات على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الأورمان تنظم حملات توعية بشأن أفضل استخدام للمياه.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، أن الأورمان تساهم في تركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الأورمان تعمل على تركيب وصلات المياه ووصول الخدمة لـ 23 ألف أسرة.

وتابع اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، أن إطلاق مبادرة سقيا الماء من الأورمان بتكلفة 100 مليون جنية في 5 محافظات.
 

ممدوح شعبان جمعية الاورمان مياة الشرب وصلات المياه سقيا الماء

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