اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية والحديث

يواصل اليوم، طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، أداء امتحانات نهاية العام، في صفوف النقل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي ، الامتحان اليوم الثلاثاء في مادة الحديث وعلومه، ومادة الأحياء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي ، الامتحان في مادة الحديث وعلومه، ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي ، القسم العلمي ، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الفنية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، ومادة التربية الفنية.

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة التوحيد ، ومادة الحديث ، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة النحو، ومادة المنطق.

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة النحو ، ومادة المنطق ، ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة العالية بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة الحديث، ومادة العلوم والصحة، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة عالية القراءات، الامتحان في مادة الحديث ومادة المواد الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة اللغة العربية "ورقة ثانية" "فنون الكتابة" ، ومادة الدراسات الإجتماعية.