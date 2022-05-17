اليوم.. جامعة الأزهر تعلن تفاصيل جهود التحول الرقمي وإطلاق الحرم الذكي

تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء ، مؤتمرا صحفيا حول الخطوات العملية التي قامت بها في ملف التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الدولة تشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرًا في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة الطارئ لإطلاق مشروع التحول الرقمي والحرم الذكي بجامعة الأزهر، أن ثقافة التغيير مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وأن الأعمال التكنولوجية الجديدة تواجه بعض الصعوبات؛ بسبب عدم الاعتياد عليها.

ولفت إلى أن الحاسب الآلي قد واجه في بداية إدخاله للمؤسسات التعليمية أفكارًا تقليدية تسببت في ركوده بعض الشيء؛ ومنها: اعتقاد بعض الموظفين أن الحاسب سيكون بداية النهاية لهم، حتى عرفوا أهميته، وصاروا لا يستغنون عنه عندما تيقنوا أنه عاملٌ مساعدٌ لهم في إنجاز أعمالهم.

وأضاف أن الجامعة بدأت التحديث منذ 30 عامًا وتطورت عامًا بعد آخر إلى أن احتفت الآن بمنظومة الحرم الذكي.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة للتكنولوجيا في العصر الرقمي أصبح من الضروري بناء القدرات البشرية وتأهيلها تكنولوجيًّا للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة وربطها بمهن المستقبل التي تعتمد على استخدام البرمجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر سيسهم في بناء مهارات أبنائنا الطلاب في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة في تحقيق التطلعات الرقمية المصرية، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كقبلة لطلاب العلم من شتى بقاع العالم ويرفع من تصنيفها.

وقدم المحرصاوي الشكر للنواب رئيس الجامعة وللعمداء وللموظفين؛ لتعاونهم في إنجاز المهام التي تمكن الجامعة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.