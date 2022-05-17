سيد معوض: موسيماني متميز في التعامل مع المباريات خارج ملعبه

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، متميز في إدارة المباريات خارج أرضه.



وأضاف سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الأهلي خاض مواجهة وفاق سطيف بشكل رائع واستحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وواصل سيد معوض، بيرسي تاو ومحمد شريف يقدمان أداء جيد في الفترة الأخيرة، ويحسب لموسيماني معالجتهم على المستوى النفسي، مؤكدًا أنه يجب الإشادة باللاعبين مثلما يوجه لهم الانتقاد في بعض الأحيان.



وعن أداء طاهر محمد طاهر مع الأهلي، أكد سيد معوض أنه من الواضح أن موسيماني يثق بشكل كبير في إمكانيات طاهر محمد طاهر والدليل استخدامه في أكثر من مركز داخل الملعب.

واختتم سيد معوض تصريحاته، موسيماني يرغب في خلق حالة من الإبداع واللامركزية في الجزء الهجومي لذلك يميل إلى السرعات والمهارات الفردية للاعبين.