برلماني: تعيين 30 ألف معلم يؤكد جدية الحكومة فى حل المشكلات المزمنة

أشاد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أنه لا يوجد زيادة فى الضرائب فى الميزانية المالية الجديدة ولكن هناك زيادة فى المعاشات، ودخول ميزانية 30 ألف معلم وهناك خطة لتعيين 30 ألف طبيب وصيدلى.

وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات والبدء فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية خاصة تخصيص موارد مالية لتعيين 30 ألف معلم فى الموازنة الجديدة يؤكد جدية الحكومة فى حل المشكلة المزمنة والخاصة بعجز المعلمين فى مراحل التعليم قبل الجامعى إضافة إلى تخصيص موارد مالية فى الموازنة الجديدة لتعيين 30 ألف طبيب وصيدلي لسد العجز فى اعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية القروية.

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاعلان بكل شفافية وعدالة عن إجراءات تعيين المعلمين والاطباء والصيادلة مقترحاً اعطاء اولوية للمعلمين الذين سبق اتخاذ اجراءات تعيينهم الا أنه تم الغاء هذه الاجراءات بسبب عدم وجود موارد مالية.