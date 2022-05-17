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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحرارة تسجل 33 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



قالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، متابعة: هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، مما يترتب عليه زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.


وأضافت أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد، معتدلة على محافظات السواحل الشمالية، منوهة بأن الأجواء خلال فترة الليل ستكون لطيفة بفارق 10 درجات عن الصباح.


ولفتت إلى أن تواجد للشبورة المائية في الصباح الباكر، مصحوبا بنشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، متابعة: من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم الخميس القادم.


وحذرت من أن الحرارة ستصل إلى 33 درجة مئوية خلال الأيام القادمة، ولكنها ستبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من يوم الجمعة.


وشددت على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الحرارة منار غانم اخبار التوك شو

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