التعليم: 99.83% من طلاب 2 ثانوي دخلوا على منصة الامتحان اليوم بلا شكاوى

أدى 583 ألفًا و177 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : بنسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 584 ألفا و160 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 586 ألفا و675 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2515 طالبا/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات حسب الجدول المعلن سابقًا.