المتحف القومي للحضارة ينظم أمسية فنية لعرض الفلامنكو

في إطار سلسة الفعاليات الثقافية والفنية التي يحرص المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط على تنظيمها للقيام بدوره كمنارة حضارية، ثقافية، تعليمية وفنية، نظم المتحف بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة أمسية فنية لعرض الفلامنكو، قدمته الراقصة العالمية الشهيرة أنابيل فيلوسو بصحبة فرقتها.

وتوافد على الحفل لفيف من الشخصيات العامة والوزراء، الحاليين والسابقين، والقيادات الحكومية المصرية والإسبانية من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكانديدو كريس المستشار الثقافى لسفارة أسبانيا بالإضافة إلى الشخصيات العامة في مجال المسئولية المجتمعية والقيادة والإبداع وعدد من الرواد والمؤثرين بالهيئات فى المجتمع المحلي والدولي.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، رحب فيها بالحضور والفنانة نابيل فيلوسو وفرقتها، وأكد أن المتحف يرحب دائما بتقديم جميع أشكال الفنون والثقافة ليكون فى الصدارة لتقديم مثل هذه العروض الثقافية والفنية فى شكل عصرى حديث، وأهمية تعريف المجتمع المصري بالثقافة الإسبانية وفن الفلامنكو الذي يرتبط بأصول تاريخية عربية، والقيام بدورة الثقافي المعرفي.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المتحف القومي للحضارة المصرية ومراحل انشاءه وماتم فيه من إنجازات.

من جانبه أعرب المستشار الثقافى لسفارة إسبانيا بالقاهرة على حفاوة الاستقبال وسعادته بالمشاركة فى هذه الأمسية الرائعة والتى يجتمع فيها الفن الإسباني بالحضارة المصرية ، وتوجه بالشكر لهيئة المتحف على هذا التعاون المثمر والتنسيق الكامل لتنظيم هذه الأمسية الرائعة.

وأبدت الفنانة العالمية أنابيل فيلوسو سعادتها بهذا اليوم والتى تشعر تجاهه بأنه حلم حيث وصفت عرضها الفني هي وفرقتها في هذا المكان ببداية حدث عظيم جدا فى حياتهم، و انبهارها بما شاهدته بالمتحف من كنوز أثرية مميزة وفريدة.

يذكر أن الفنانة العالمية ( أنابيل فيلوسو ) هي فنانة إسبانية، وواحدة من أبرز المبدعات فى هذا الفن الرفيع ، وقد بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء ثم التحقت بمدرسة الفلامنكو ( Amore de Dios ) ، وقدمت العديد من العروض الدولية الناجحة وشاركت فى مهرجانات متخصصة وفازت بجوائز فنية عالمية.

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