ميار شريف تهزم الفرنسية كلوي باكيت وتتأهل لدور الـ16 ببطولة المغرب للتنس

تأهلت ميار شريف بطلة التنس المصرية إلى دور الستة عشرة لبطولة المغرب المفتوحة للتنس وذلك عقب فوزها اليوم على الفرنسية كلوى باكيت المصنفة 102 عالميًا بنتيجة 2/صفر وذلك ضمن مواجهات دور الـ32 من البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط 6/صفر و 2/6 لصالح ميار.

يذكر أن نجمة التنس المصرية تعيش حالة فنية رائعة وفترة مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية حيث كانت قد حققت قفزة كبيرة فى التصنيف العالمى للعبة، وتقدمت 12 مركزًا لتصبح في المرتبة 50 عالميًا برصيد 1135 نقطة، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها ولأي لاعبة مصرية في تاريخ اللعبة.

ويأتي ذلك بعد أن حققت ميار لقب بطولة كارللسروه في منافسات الفردي، بعد تغلبها على الأمريكية بيرناندا بيرا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 في الأشواط (6-2، 6-4).

كما استطاعت حصد اللقب في منافسات الزوجي، بعد تغلبها في المباراة النهائية مع زميلتها المجرية بانا أودفاردي، بنتيجة 2-1 في الأشواط.

تغلبت ميار شريف في مباراتها الاولي بالدور ربع النهائي مع زميلتها المجرية، على الألمانية تامارا كورباتشيك والهولندية بيبيان شوفس، بنتيجة 2-0 في الأشواط (6-2، 7-5). وفي الدور نصف النهائي، واجهت ميار شريف، البولندية كاتارزينا بيتر، والبلجيكية كيمبرلي زيميرمان، وانتهت المباراة بتغلب الزوجي ميار شريف وبانا أودفاردي بنتيجة 2-0 في الأشواط (6-3، 6-2).