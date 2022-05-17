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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 عاطلين مسجلين خطر من بائعي الخردة المتجولين بحملة أمنية بالغربية

مسجلين خطر
مسجلين خطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط  تشكيل عصابي من 6 أفراد من بائعي الخردة المتجولين لاتهامهم بسرقة  عدد من اغطية بالوعات الصرف الصحي وكشافات الإنارة بكورنيش ترعة القاصد بطنطا المطور .

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تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من  العميد أسامة ابوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا بإختفاء عدد من اغطية بالوعات الصرف الصحي المضغوطة بطريق كورنيش ترعة القاصد بطنطا المطور وكذلك  17 كشاف إنارة من علي أعمدة الإضاءة المطورة ضمن خطة تجميل الكورنيش .

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كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تحت إشراف الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا لكشف غموض ذلك وبمراجعة كاميرات المراقبة المركبة من قبل أجهزة حي ثان طنطا تبين قيام 6 من بائعي الخردة المتجولين بأعمال السرقة وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كلا من ع ل ١٧ عام وش ل 17 عام َم ح 16 عامل وم ن 19 عام وم م 34 عام وم ك 25 عام .

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وأرشدوا عن المضبوطات داخل احد المخازن حيث لم يستطيعوا بيعها كونها بلاستيكية مضغوطة وتتعرض للتلف فور نزعها وتم ضبط ٦ اغطية بالوعات و15 كشاف إنارة بعد ارشادهم عنها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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