تموين الدقهلية : لن يقبل تحديث بيانات المواطن في حالة عدم ملكيته لرقم الهاتف | فيديو

قال الدكتور سيد دايرة ، مدير مديرية التموين بالدقهلية ، إن قرار تحديث بيانات بطاقة التموين تأتي في اطار تحديث الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ، موضحا أن فترة التسجيل متاحة أمام المواطنين حتى نهاية يونيو .

وأضاف الدكتور سيد دايرة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه في حالة عدم ملائمة المدة سيتم متابعة الموقف خلال الفترة الراهنة ، وإصدار قرار أخر للمد من عدمه .

وتابع ، أن التسجيل الالكتروني متاح من اليوم ، ولكن هناك ضغط زائد على الموقع ، حاليا ، موضحا أن المنصة لا تقبل أي رقم هاتف باسم أية شخص أخر غير المسجل اسمه ببطاقة التموين .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه لن يتم استبعاد أي مستفيد من منظومة الدعم بسبب عدم تسجيل رقم المحمول مضيفا خلال رده على سؤال صدى البلد حول موقف البطاقات التي لن تسجل رقم المحمول بعد انقضاء مهلة التسجيل في ٣٠ يونيو أنه لن يتم وقف أو حذف أي بطاقة بسبب رقم المحمول حتى بعد انقضاء المهلة.