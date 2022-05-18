محافظ دمياط: نتطلع لمد جسور التواصل مع المدن الأفريقية بمجال صناعة الأسماك|صور

بمحاضرة على هامش قمة مُنعقدة فى كينيا

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الثلاثاء فى الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites20200)، والتى انطلقت بمدينة كيسومو بجمهورية كينيا، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من الوزراء و المحافظين بمختلف الدول الأفريقية، وذلك تحت عنوان "دور المدن الوسيطة بأفريقيا فى تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للأمم المتحدة وأجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي"...

وعلى هامش المؤتمر،، القت "محافظ دمياط" محاضرة تضمنت تسليط الضوء حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة دمياط، حيث أشارت إلى أكبر كيان صناعى متكامل فى مجال صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لها فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهى مدينة دمياط للأثاث التى افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أواخر عام ٢٠١٩، حيث تقع على مساحة ٣٣١ فدانا وتتضمن ١٥٠٠ ورشة صناعية وأراض خاصة بالمصانع ومراكز خدمية ومنطقة استثمارية و أيضاً مركز تكنولوجيا الأثاث، هذا إلى جانب إقامة مدرسة فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي..

وفى هذا السياق،، لفتت "المحافظ" الى أنه ومع وجود هذا الكيان الصناعى الضخم الذى يستهدف استعادة مكانة دمياط الرائدة بهذا المجال الذى استشهرت به منذ عقود، وتمتع أبنائها بمهارة فريدة، فإن المحافظة تتطلع إلى تحقيق التعاون مع الجانب الأفريقي فى هذا المجال، خاصة استيراد الأخشاب المستخدمة في تلك الصناعة..

وعلى جانب آخر، أوضحت الدكتورة منال عوض أن دمياط تتمتع بموارد مائية وفيرة، فهى تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تقع على شمال الدلتا بالضفة الشرقية لنهر النيل، هذا إلى جانب بحيرة المنزلة، الأمر الذى جعل مهنة صيد الأسماك تتصدر أولى المهن بدمياط ، خاصةً مع وجود ثلثي أسطول الصيد المصرى بمدينة عزبة البرج،و التى تمتلك أيضاً ١٤ ورشة لصناعة السفن، حيث أكدت "المحافظ" تطلعها إلى مد جسور التواصل مع مدن القارة بمجال صناعة الأسماك وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية بالمجالات المختلفة...

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