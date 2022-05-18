سمير غانم على رأسهم.. مهرجان المركز الكاثوليكي يعلن قائمة المكرمين بدورته السبعين

أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن قائمة المكرمين في دورته السبعين التي تنطلق الجمعة المقبل.

وقال الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان - في بيان مساء الثلاثاء - إن اللجنة العليا للمهرجان برئاسته وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر استقرت على اختيار الفنان الكيير أحمد عبد العزيز لتكريمه في الدورة 70 من المهرجان تقديرا لتاريخه الفني الطويل والذي جمع بين السينما والدراما.

وأوضح أن اللجنة قررت أيضا تكريم اسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز خلال حفل افتتاح المهرجان ويتسلم درع التكريم الفنانة دنيا سمير غانم.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان أعلنت في وقت سابق أن دورة هذا العام تعقد تحت شعار "سبعون عامًا من العطاء"، لإبراز دور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاما منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

