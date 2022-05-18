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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاد عمر الخيام.. صاحب الرباعيات الشهير اخترع حساب المثلثات والتقويم الفارسي

عمر الخيام
عمر الخيام

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الشاعر والعالم عمر الخيام والذي اشتهر برباعياته التي ترجمت للعديد من اللغات وهو غياث الدين أبوالفتوح عمربن إبراهيم الخيام، ولد في مدينة نيسابور بإیران  وتوفي عام 1131 عن عمر ناهز 83 عاماً.. ولُقبت عائلته باسم الخيّام، نسبة إلى عمل والده الذي عمل في تجارة الخيام.

وعن رباعيات الخيام مصدر شهرته الأول والتي تتزايد أهميتها عبر العصور فهي مقطوعة شعرية بالفارسية، مكونة من أربعة أبيات، وكان عمر الخيام في أوقات فراغه يتغنى برباعياته، وقد نشرها عنه من سمعها من أصدقائه، وبعد عدة ترجمات وصلت لنا كما نعرفها الآن. 

وقد اشتهرت الرباعيات فى عالمنا العربى بعدما ترجم الشاعر أحمد رامى عددًا منها تغنّت بها كوكب الشرق أم كلثوم، واشتهرت الرباعيات  فى الغرب على أساس أنها تحمل حكمة الشرق.
 وكان الخيام أحد علماء الرياضيات، وأوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات، وتولى الرصد في مرصد أصفهان وبحث في نظرية ذات الحدين وبرع في الفلك وكانت له مؤلفات في الرياضيات والفلسفة والشعر وأكثرها بالفارسية.

ويرجع للخيام الفضل في التقويم الفارسي الذي كان يُسمى جليلي، وتوصل إليه عام 1074 بعملية حسابية "أدق من التقويم الجريجوري" بحسب المؤرخ جورج سارطون.

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وسمح له قربه من طبقة الحكام في نيسابور (مدينة في مقاطعة خراسان، قرب مشهد في إيران) بالتمتع بامتيازات مالية من السلطان وحياةمرفهة، مما جعله يتفرغ لإجراء بحوثه العلمية ودراساته وتنقلاته بين أكبر مراكز العلم، لتبادل التجارب والأفكار مع العلماء.

وهو الذي اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، واستخدم كلمة (Xay) للدلالة على المجهول، وتعني شيئاً، وأصبحت X لاحقاً رمزاً عالمياً للدلالة على المجهول في مجال الرياضيات.

كوكب الشرق عمر الخيام الرباعيات معادلات رباعيات الخيام الخيام

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