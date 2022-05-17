مسرحية المقبرة بمسرح مركز شباب فيصل بفرع ثقافة السويس

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، مسرحية "المقبرة" لبيت ثقافة فيصل المسرحية، وعلي مسرح مركز شباب فيصل وفق بروتوكول التعاون المشترك بين مدريتى الثقافة والشباب والرياضة.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون وتشجيع الأدباء والمبدعين والموهوبين.

شهد العرض حشدا جماهيريا كبيرا من الشخصيات العامة والمحبين للفنون والثقافة والشباب تم عرض مسرحية المقبرة من تأليف احمد حسن البنا، إخراج محمود عثمان.

بدأ العرض بالسلام الجمهوري وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر داخل المقابر وحديث الأموات مع التربي الغائب عن الوعى وتعد الكوميديا الساخرة نوعا من أنواع الدراما، يكون غايته إضحاك الناس بأسلوب ساخر تظهر صاحبها بصورة مضحكة.



نالت المسرحية إعجاب الجماهير بشكل أكثر من رائع وقد أبدع الفنانون كلا حسب دوره في العمل المسرحى.