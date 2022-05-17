عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسرحية المقبرة بمسرح مركز شباب فيصل بفرع ثقافة السويس

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، مسرحية "المقبرة" لبيت ثقافة فيصل المسرحية، وعلي مسرح مركز شباب فيصل وفق بروتوكول التعاون المشترك بين مدريتى الثقافة والشباب والرياضة.

 

جاء ذلك في إطار اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون وتشجيع الأدباء والمبدعين والموهوبين.

 

شهد العرض حشدا جماهيريا كبيرا من الشخصيات العامة والمحبين للفنون والثقافة والشباب تم عرض مسرحية المقبرة من تأليف احمد حسن البنا، إخراج محمود عثمان. 

 

بدأ العرض بالسلام الجمهوري وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر  داخل المقابر وحديث الأموات مع التربي الغائب عن الوعى وتعد الكوميديا الساخرة نوعا من أنواع الدراما، يكون غايته إضحاك الناس بأسلوب ساخر تظهر صاحبها بصورة مضحكة.


نالت المسرحية إعجاب الجماهير بشكل أكثر من رائع وقد أبدع الفنانون كلا حسب دوره في العمل  المسرحى.

التعاون رياضة وزيرة الثقافة السويس وعي الكومي أحمد حسن الفنان ثقافة الفن الهيئة العامة لقصور الثقافة الشباب والرياضة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض حمدي النقاز على بيراميدز للحصول على رمضان صبحي

سقطت على الرخام وماتت.. قصة وفاة وردة الجزائرية المأساوية وشعورها بدنو أجلها

بعد إغلاقها عامين.. فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا

دعاء لغفران الذنوب .. 6 كلمات جامعة لا ترد في هذه الساعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ميدو: أطباء إنجلترا تواصلوا مع مؤمن زكريا بعد احتفاله مع لاعبي ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

استفزت أعصابه.. بريطاني يقتل زوجته بـ 70 طعنة بمدينة بلاكبول

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ