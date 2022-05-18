طريقة عمل البط المحشي للشيف عظيمة حمدي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البط المحشي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق تناول البط .



مقادير الوصفة

1 حبة كاملة بط

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة

1 ملعقة كبيرة بهار مشكل

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2/1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة قرفة

2/1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 حبة كبيرة بصل

2 فص ثوم

1 مقدار كبد وقوانص البط مقطع

1 كوب أرز مصري

1 عود قرفة

3 قطعة ورق غار

الخضراوات

3 حبة متوسطة بطاطس أنصاف

2 حبة متوسطة بصل أنصاف

2 حبة كبيرة جزر أنصاف

طريقة التحضير

1. أنثري قليل من الدقيق على البط مع الدعك جيدا من الخارج والداخل ثم إغسلي البطة وضعيها في مصفاة لتتخلص من الماء تماما.

2. في طبق صغير ضعي الملح، الكمون، الكزبرة، البهار، البابريكا، الشطة، الهيل، القرفة والزنجبيل. قلبي لتختلط البهارات.

3. في طبق عميق ضعي البطة. أغمري البطة بكمية وفيرة من الماء المغلي. إنتظري لعدة ثواني ثم أخرجي البطة من الماء المغلي وضعي في صينية واسعة.

4. باستعمال قطعة من ورق المطبخ جففي البطة من الماء.

5. أنثري البهارات في داخل وعلى خارج البطة. إدعكي البطة جيدا بالبهارات لتتشربها تماما.

6. الحشو: في قدر متوسط الحجم سخني الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل والثوم. قلبي لعدة ثواني ثم أضيفي الكبد والقوانص. قلبي إلى أن ينضج اللحم.

7. إغسلي الأرزعدة مرات ثم انقعيه لمدة ١٠ دقائق.

8. صفي الأرز ثم أضيفي على اللحم.

9. أضيفي عود القرفة وورق الغار. أضيفي مقدار ١ كوب من الماء. دعي الأرز إلى أن يغلي ثم غطي القدر وخففي النار. دعي الأرز يطهي لمدة ١٠ دقائق. لا يجب أن يكون الأرز ناضجا تماما.

10. إملئي تجويف البطة بكامل كمية الأرز. أقفلي تجويف البطة بعود خشبي صغير.

11. أحضري كيس خاص لشوي الدواجن في الفرن. أنثري قليل من الدقيق في الكيس.

12. ضعي البطاطس، البصل والجزر في الكيس.

13. ضعي البطة فوق الخضروات ثم أقفلي الكيس حسب التعليمات التي على العلبة.

14. باستعمال عود خشبي صغير إعملي عدة ثقوب في الكيس وضعي في صينية فرن واسعة.

15. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ٢٠٠م.

16. ضعي البطة في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة ثم خففي درجة حرارة الفرن إلى ١٧٠م. دعي البطة تطهي لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبا إلى أن تنضج تماما.