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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج السكتات الدماغية.. 20 فائدة لتناول لحم البط

لحم البط
لحم البط

تحدث الدكتور أحمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن فوائد أكل لحم البط.


 وقال إن فوائد أكل لحم البط تتمثل فيما يلي:-

· يعالج العديد من الاعتلالات كاعتلال الطحال، كما يعالج حالات فقر الدم، والإمساك، والتغذية الرديئة، والسلّ، والتهابات الكبد المزمنة.

·يخلص جسم الإنسان من السموم، ويعمل كمادة مدرة للبول بشكل جيد.

· يعالج حالات آلام البلعوم، والسعال، والضغط الدم، والأرق.

· يحتوي على نسب جيدة من فيتامين ب12 والذي يمتاز بقيمته العالية بالنسبة لجسم الإنسان.

· يساعد على بقاء الإنسان نشيطاً ومتقد الذهن، حيث يحتوي على ما نسبته حوالي ستّ عشرة بالمئة من البروتينات.

·يحتوي على الفيتامين ب، وهو أيضاً من أكثر أنواع اللحوم غنى بهذا النوع من الفيتامينات.

·يحتوي على العديد من العناصر الهامّة والمفيدة لجسم الإنسان كالحديد، والزنك، والبوتاسيوم.

· يحتوي على النحاس الذي يساعد على دعم وتعزيز صحة الجسم العقليّة والبدنيّة على حد سواء، حيث يساعد على تحسين العقل، وتحسين قيامه بأعماله المختلفة.

·يحتوي على السيلينيوم والذي يعتبر من المواد المضادة للأكسدة، ومنه فإن لحم البطّ يحمي خلايا الجسم ممّا يعرف بالجذور الحرة.

· يحتوي على نسبة جيدة من الفسفور والذي يعتبر من العناصر الهامة التي تساعد في عملية تحويل المواد الغذائيّة التي يتناولها الإنسان صبح مساء إلى طاقة يصرفها جسمه للقيام بمختلف الأعمال التي يحتاج إلى القيام بها حتّى يبقى حيّاً.

· علاج التهابات الرئة والسعال، والتهابات الحلق والبلعوم .

· يساعد على علاج المشاكل الجلديّة مثل الأكزيما، والحروق البسيطة .

· يفيد في علاج مشاكل المعدة والتخلّص من الانتفاخ والغازات المعويّة.

· يعالج السكتات الدماغية المفاجئة ويقوّي الأسنان.

يعالج السكتات الدماغية 20 فائدة لتناول لحم البط لحم البط البط

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