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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. الإرهابيون يحاربون بعضهم بمدينة رأس العين

ارشيفي
ارشيفي

تجدد الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى الشرطة العسكرية المدعومين من قوات الاحتلال التركي قرب دوار الجوزة داخل مدينة رأس العين ما أدى الى إصابة خمسة إرهابيين ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم وحالة ذعر وفوضى في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن أغلب الخلافات بين مرتزقة الاحتلال التركي ناتجة عن التنافس على  السيطرة على طرق التهريب باتجاه الأراضي التركية والاستيلاء على أملاك المدنيين الذين هجروهم من المنطقة.

وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي في العاشر من الشهر الجاري جراء اقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

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