محملة على طائرة مسيرة.. الجيش الأردني يحبط تهريب مواد مخدرة من سوريا

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، ظهر اليوم السبت، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى وكالة بترا الرسمية، إنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب.