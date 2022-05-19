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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحدث ظهور لـ ويجز بعد تعرضه لحادث..ترحيب كبير بـ توم كروز في مهرجان كان..هنادي مهنا تنفي انفصالها عن أحمد خالد صالح

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها..

العين صابتني.. شاهد أحدث ظهور لـ ويجز بعد تعرضه لحادث

نشر مغني الراب ويجز صورة له بعد تعرضه لحادث الدراجة البخارية عبر حسابه على إنستجرام.

نتفلكس تتخلى عن 150 موظفًا بسبب تراجع أعداد المشتركين والإيرادات

تخلت منصة نتفلكس(Netflix) عن 150 موظفًا زائدا عن الحاجة، بعد شهر من إعلان خدمة البث أنها تفقد المشتركين لأول مرة منذ عقد.

بعد غياب 30 عامًا.. ترحيب كبير بـ توم كروز في مهرجان كان..شاهد

وصل الفنان الكبير  توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي بعد غياب حوالي 30 عامًا وسط ترحيب كبير من الحاضرين، وابتسم لعدسات المصورين قبل أن يتم عرض فيلمه Top Gun: Maverick.

بسنت شوقي تنشر جلسة تصوير زفافها: حلمنا اتحقق

شاركت بسنت شوقي صورا جديدة لجلسة تصوير حفل زفافها مع الفنان محمد فراج، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

هنادي مهنا تنفي انفصالها عن أحمد خالد صالح

نفت الفنانة هنادي مهنا انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بعدما تساءل الجمهور عن سبب عدم ظهورهما سويا وتوقعوا أنهما انفصلا.

اخبار الفن انستجرام مهرجان احمد خالد صالح هنادي مهنا محمد فراج

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