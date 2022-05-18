بسنت شوقي تنشر جلسة تصوير زفافها: حلمنا اتحقق

شاركت بسنت شوقي صورا جديدة لجلسة تصوير حفل زفافها مع الفنان محمد فراج، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت بسنت شوقي تعليقا على الصور، قائلة: “حلمنا اتحقق.. شكر كبير اوى من القلب لكل الناس اللى ساعدتنا عشان اللحظة دى تتحقق”.

واحتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما مساء الجمعة ٦ مايو وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

ووجه محمد فراج رسالة لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.