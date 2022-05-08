لحظات مؤثرة بين بسنت شوقي ووالدتها قبل حفل زفافها .. فيديو

نداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، فيديو ظهرت والدة الفنانة بسنت شوقي وهي تساعدها على ارتداء إكسسواراتها قبل حفل زفافها على الفنان محمد فراج، وقد تأثرت الأم بـ البكاء أثناء رؤية ابنتها تسير بفستان الزفاف.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد وقع التواصل الاجتماعي وجاءت ابرز تعليقتهم كالاتي:

مامتها ماشاء الله زى القمر - ربنا يسعدكوا - مشاء الله .

واحتفل أمس الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

ووجه محمد فراج رسالة لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.