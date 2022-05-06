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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الصور الأولى من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

صدى البلد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بسهل حشيش.

وكانت قد نشرت الفنانة بسنت شوقي صور التحضيرات الأولى لها قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد ساعات قليلة في سهل حشيش .

وظهرت بسنت مرتدية فستانا أبيض وتضع الطمي تحت عينيها.

ويحتفل اليوم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

الصور الأولى لاستعداد بسنت شوقي لحفل زفافها على محمد فراج

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

حنة محمد فراج وبسنت شوقي:

ونشر أصدقاء محمد فراج وبسنت شوقي صورا جديدا من احتفالهما بالحنة أمس  في سهل حشيش بالغردقة، وارتدت العروس ملابس على الطريقة اليونانية.

ونشرت بسنت شوقي فيديو للفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح “تايسون" يعتذران فيه عن عدم تمكنهما من حضور حفل زفافها على محمد فراج بسبب تواجدهما في مهرجان مالمو بالسويد.

نشر الفنان محمد فراج، صورا جديدا له مع زوجته الفنانة بسنت شوقي من دبي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام، قبل وأثناء أيام العيد .

وعلق محمد فراج، على الصورة قائلًا : “ كل سنة و احنا كلنا طيبين عيد سعيد عليكم و علي كل حبايبكم ”.

وكشف محمد فراج، في وقت سابق،  كواليس مشهد إعدامه حرقا ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “العائدون” الذى شارك فيه كضيف شرف .

وقال محمد فراج ، من خلال برنامج et بالعربى:" المشهد كان صعبا جدا لأنه مشهد صامت وأخر ظهور ليا فى المسلسل وبحمد ربنا إنه طلع بالشكل ده ".

وشارك محمد فراج مع بسنت شوقي خلال رمضان الماضي بمسلسل  "كمال اصطناعي"، وهو عمل إذاعي يشارك فيه لأول مرة الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إلى جانب الفنان سامي مغاوري وعلي قنديل، وفاطمة محمد علي، وهو قصة وسيناريو الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي.

انستجرام خطوبة حفل زفاف سهل حشيش محمد فراج بسنت شوقي

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