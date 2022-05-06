تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

الثنائي الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، منذ بدأت قصة حبهما تظهر أمام الجميع، النجم أحمد فراج والفنانة بسنت شوقي، الزوجان اللذان حصلا على إعجاب الكثير من متابعيهم.

يتابع الكثير الفنان محمد فراج، وبسنت شوقي، تطورات قصة حبهما، والسبب وراء تأجيل الزفاف على الرغم من قصة حبهما التي تجاوزت الـ 9 سنوات، فبعد مرور تلك المدة، يستعد الزوجان لحفل زفافهما خلال ساعات.

قصة حب منذ 9 سنوات

بدأ الحب يسكن قلب الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، عند لقاءهما الأول في أحد أعياد الميلاد عام 2013، ثم لقاءهما مرة أخرى في مسلسل «تحت السيطرة»، لتنشأ بينهما علاقة عاطفية، غير معلن عنها أمام الجمهور.

خرجت قصة حب الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي أمام الإعلام، منذ إعلان خطبتهما عام 2019م، على هامش حضورهما الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد قصة حب استمرت ما يقرب من 6 سنوات.

عقد القران

كان من المفترض أن يتم عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي، قبل الموعد الذي تم فيه، إلا أنه تم تأجيل هذه الخطوة حينها لأكثر من مرة، بسبب انشغال فراج بتصوير مسلسلي «لعبة نيوتن، ضد الكسر»، وقبل ذلك تم تأجيل عقد القران أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصدار قرار منع التجمعات والاحتفالات.

وسط حضور للأهل والأقارب والأصدقاء، قرر الثنائي أخيرًا عقد القران، في احتفالية بسيطة، وإطلالة كلاسيكية هادئة للعروسين، الحدث الذي أثار إعجاب الكثير من متابعي محمد فراج وبسنت شوقي، ورؤيتهم بأنهما ثنائي متناغم.

ليلة ما قبل الزفاف

نشرت الفنانة بسنت شوقي، أمس الخميس، أولى لقطات الاستعداد لحفل زفافها على النجم محمد فراج، ضمن احتفالات ليلة ما قبل الزفاف «الحنة»، حيث احتفل العروسان مع المقربين، بإطلالة مستوحاه من العصر الإغريقي، وتبادل العروسين مشاهد وقبلات رومانسية.

أخيرًا يوم الزفاف

تستعد الفنانة بسنت شوقي، اليوم الجمعة، لحفل زفافها على زوجها النجم محمد فراج، في سهل حشيش بالغردقة، حيث نشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا لها من الاستعدادات للحفل.